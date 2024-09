CMLL Lunes Clásico 9.16.2024 Results: Trios Headliner, More

CMLL held Lunes Clasico on September 16, 2024, from Arena Puebla In Puebla, Puebla, Mexico. Here are the results, courtesy of Fightful:

* Astoreth & Lady Metal def. Enigmática & Lady Amazona.

* Rayo Metálico, Arkalis & Xelhua def. Los Indestructibles (Disturbio, Cholo & Apocalipsis).

* Match Relámpago: La Catalina def. Reyna Isis.

* Los Divinos Laguneros (Hijo de Blue Panther, Blue Panther Jr. & Dark Panther) def. La Fuerza Poblana (Pegasso, Stigma & Guerrero Maya Jr.).

* Averno & Legado Octagón (Octagón & Hijo de Octagón) def. Guerreros de La Atlantida (Atlantis, Atlantis Jr & Último Guerrero).

* Rocky Romero, Volador Jr. & Templario def. Soberano Jr. & Los Hermanos Chávez (Ángel de Oro & Niebla Roja) via Disqualification.