CMLL Lunes Clásico 9.30.2024 Results: Hermanos Chavez vs Volador Jr & Templario, Xelhua, Soberanos

Consejo Mundial de Lucha Libre held the Lunes Clásico event on September 30, 2024, from Arena Puebla In Puebla, Puebla, Mexico. Here are the results, courtesy of Fightful.com:

* Dreyko, Siky Ozama & Malayo def. Asturiano, Black Tiger & Amnesia.

* El Audaz, Fuego & Capitán Suicida def. Meyer, Arkalis & Rey Samuray.

* Xelhua def. Felino Jr.

* La Escuadra (Villano III Jr., Hijo del Villano III & Zandokan Jr.) def. Akuma & Los Gemelos Diablo (Gemelo Diablo I & Gemelo Diablo II).

* El Valiente & Los Soberanos (Euforia & Soberano Jr.) def. Hechicero, Esfinge & Flip Gordon.

* CMLL World Tag Team Championship Match: Los Hermanos Chavez (Ángel de Oro & Niebla Roja) (c) def. Volador Jr. & Templario.