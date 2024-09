CMLL Lunes Clasico 9.9.24 Results: Último Guerrero, Hechicero & Esfinge Team Up, More

CMLL held Lunes Clasico on September 9, 2024, from Arena Puebla In Puebla, Puebla, Mexico. Here are the results, courtesy of Fightful.com:

* Sombra Diabolika & Prayer def. Asturiano & Blue Shark.

* Match Relámpago: Inquisidor def. Astro.

* Pelón Encapuchado def. Rey Bucanero.

* CMLL Women’s World Tag Team Championship Match: Tessa Blanchard & Lluvia (c) def. Zeuxis & Persephone.

* Volador Jr., Atlantis & Flip Gordon def. Averno & Los Hermanos Chavez (Ángel de Oro & Niebla Roja.) via Disqualification.

* Soberano Jr., Valiente & Euforia def. Último Guerrero, Hechicero & Esfinge.