CMLL Lunes Clasico Results 05.12.25

CMLL held their latest Lunes Clasico event on Monday night at Arena Puebla In Puebla, Puebla, Mexico. Here are results, via Fightful:

* Multy, Prayer & Rey Apocalipsis def. El Novato, El Vigia & Millenium.

* Los Pantera (Hijo del Pantera & Pantera) def. Los Felinos (Felino Jr. & Felino).

* Persephone & Reyna Isis def. La Catalina & La Jarochita.

* Match Relámpago: Zandokan Jr. def. Atlantis Jr.

* Los Dragones (Dragón Rojo Jr., Dragón de Fuego & Dragón Legendario) def. Las Bestias del Ring (Akuma, Gemelo Diablo I & Gemelo Diablo II).

* Sky Team (Místico, Máscara Dorada & Neón) def. Los Depredadores (Volador Jr., Magnus & Rugido) via Disqualification.

