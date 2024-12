CMLL Lunes Clásico Results 12.23.24: Místico In Six-Man Tag Main Event, More

CMLL held its latest Lunes Clásico show on Monday, with a six-man tag team main event and more. You can see the full results from the Puebla, Mexico show below, per Fightful:

* Black Tiger & Meyer def. Dreyko & Sombra Diabólika.

* Match Relámpago: Angelito fought Pierrothito Ended to a time-limit draw

* El Elemental, Infarto & Okumura def. La Fuerza Poblana

* India Sioux & Las Chicas Indomables def. Zeuxis, Sanely & Reyna Isis

* Templario & La Fuerza Poblana def. Guerrero Maya Jr., Hijo de Stuka Jr. & Hijo del Villano III

* Místico, Neón & Titán def. El Valiente & El Barco Fantasma

Aunque Pierrothito dio cuenta de Angelito, el límite de tiempo había sorprendido ya a los Pequeños Estrellas. Se enciende el camino rumbo a #SinSalidaCMLL Sigue los pormenores de la función de #LunesClásicoCMLL en nuestro Twitter Oficial: https://t.co/ppwhKO9Dr0 pic.twitter.com/8YPepZBYPU — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) December 24, 2024

Meyer y Black Tiger abren las hostilidades del #LunesClásicoCMLL superando a Sombra Diabólika y Dreyko pic.twitter.com/NCyv1jIq0q — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) December 24, 2024

India Sioux y Las Chicas Indomables (Lluvia y La Jarochita) se Han apoderado del resultado en la ronda definitiva. Sigue los pormenores de la función de #LunesClásicoCMLL en nuestro Twitter Oficial: https://t.co/ppwhKO9Dr0 pic.twitter.com/p84R48mZMz — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) December 24, 2024