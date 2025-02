CMLL Lunes Clásico Results 2.24.25: Six-Man Tag Team Main Event, More

CMLL held its latest Lunes Clásico show on Monday night, and the results are online. You can see the full results from the Puebla show below (per Fightful):

* Blue Shark, El Vigia & Astro def. Grako, Black Tiger & Rey Apocalipsis

* Match Relámpago: Shockercito def. Pequeño Pierroth

* Rayo Metálico def. Multy

* Rey Bucanero & Los Felinos def. Arkalis & Los Dulces AtrapaSueños

* Dragon Rojo Jr. & Los Divinos Laguneros def. Guerrero Maya Jr., Hijo de Stuka Jr. & Gran Guerrero

* Star Jr., Esfinge & Flip Gordon def. El Valiente, Crixus & Difunto

