CMLL Lunes Clasico Results 6.16.25: Trios Main Event, More

The latest CMLL Lunes Clasico took place on Monday with a trios tag team main event, and the results are online. You can see the full results from the Arena Puebla show below, per Fightful:

* Nitro, Black Tiger & Espiritu Maligno def. Meyer, Asturiano & Hijo de Centella Roja

* Chamuel & Periquito Sacaryas def. Tengu & Mije

* Yutani & Okumura def. Fuerza Poblana

* CMLL National Trios Championship Match: Felino Jr., Stuka Jr. & Cobarde def. Viajeros del Espacio

* Match Relámpago: Star Jr. def. Robbie X

* Místico, Flip Gordon & Titán def. Hechicero & Galeon Fantasma

Nitro, Black Tiger y Espiritu Maligno hacen valer su experiencia en la primera lucha de la noche. Sigue los pormenores de la función de #LunesClásicoCMLL en nuestro Twitter Oficial: https://t.co/ppwhKO95Bs pic.twitter.com/4cYIIYs9f4 — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) June 17, 2025

Yutani y Okumura se llevan la victoria por descalificación en un polémico duelo ante Stigma y Xelhua. Sigue los pormenores de la función de #LunesClásicoCMLL en nuestro Twitter Oficial: https://t.co/ppwhKO95Bs pic.twitter.com/0I2J1rs7ih — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) June 17, 2025