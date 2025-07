CMLL Lunes Clásico Results (7.14.25): Tag Team Headliner

Consejo Mundial de Lucha Libre held its Lunes Clásico event on July 14, 2025, at Arena Puebla in Puebla, Puebla, Mexico. The results are below, courtesy of Fightful:

* Espíritu Maligno & Sobra Diabólika defeated Amnesia & Hijo de Centalla Roja.

* Yuki Mashiro & Skadi defeated Hera & Metálica via Disqualification.

* 2025 Barroco Title Match: Robin defeated Capitán Suicida, Hijo del Pantera, Astral, El Vigia, Tapatio, Calavera Jr. I, Calavera Jr. II, Black Tiger & El Malayo.

* Infernales (Euforia & Mephisto) defeated Fuerza Poblana (Stigma & Xelhua).

* Averno defeated Atlantis Jr.

* Sky Team (Místico, Máscara Dorada & Neón) defeated Volador Jr. & Guerreros Laguneros (Último Guerrero & Gran Guerrero).

