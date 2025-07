CMLL Martes de Arena Mexico 07.15.25 Results

CMLL held the latest edition of their Martes de Arena Mexico event last night in Arena Mexico. It aired on CMLL’s Youtube channel through the membership tier. You can find results below, via Fightful:

* Match Relámpago: Disturbio def. Leono.

* 2/3 Falls Match: Rayo Metálico & Stigma def. Hermanos Calavera (Calavera Jr. I & Calavera Jr. II) (2-1).

* 2/3 Falls Match: Reyna Isis & Persephone def. Kira & Skadi (2-1).

* 2/3 Falls Match: Bárbaros (Bárbaro Cavernario, Terrible & Elemental) (w/ Comandante) def. Dragónes (Dragón Rojo Jr., Dragón de Fuego & * Dragón Legendario) (2-1). Cavernario challenged Dragón Rojo Jr. to a Hair vs. Hair Match, then beat up Dragones some more.

* 2/3 Falls Match: Esfinge & Star Jr. def. Hijo del Villano III & El Valiente via Disqualification (2-0). Esfinge challenged El Valiente to a Mask vs. Mask, and Valiente attacked Esfinge and stole his mask.

* 2/3 Falls Match: Depredadores (Volador Jr., Magnus & Rugido) def. Máscara Dorada, Titán & Flip Gordon (2-1). Volador challenged Flip Gordon for the CMLL World Historic Middleweight title, then Depredadores beat him up.

Stigma y Rayo Metálico sacaron la casta poblana y lograron imponerse con autoridad a los hermanos Calavera Jr. I y II. 📺 #MartesDeArenaMéxico en vivo y en exclusiva para miembros del canal ⇒ https://t.co/bAmMsjnrB7|| @CMLL_OFICIAL pic.twitter.com/kWr7cqhTih — Arena México (@Arena_MX) July 16, 2025

Persephone y Reyna Isis dan la sorpresa de la noche al derrotar a las Campeonas Nacionales de Parejas, Skadi y Kira. 📺 #MartesDeArenaMéxico en vivo y en exclusiva para miembros del canal ⇒ https://t.co/bAmMsjnrB7|| @CMLL_OFICIAL pic.twitter.com/YeE6C1xUPz — Arena México (@Arena_MX) July 16, 2025

A Bárbaro Cavernario le importó muy poco irse descalificado junto a Terrible y El Elemental, tras excederse en rudeza ante Dragón Rojo Jr. 📺 #MartesDeArenaMéxico en vivo y en exclusiva para miembros del canal ⇒ https://t.co/bAmMsjnrB7|| @CMLL_OFICIAL pic.twitter.com/P1PVUwHIsw — Arena México (@Arena_MX) July 16, 2025