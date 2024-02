CMLL Martes de Arena Mexico 2.13.24 Results: Lady Frost, Tessa Blanchard In Main Event

CMLL held the latest edition of Martes de Arena Mexico last night at Arena Mexico In Mexico City, Distrito Federal, Mexico. Here are results, via Fightful:

* Pequeño Magia, Kaligua & Fantasy def. Full Metal, Minos & Pequeño Polvora

* Fuego, Capitán Suicida & Valiente Jr def. Enfermero Jr, Inquisidor & Dr. Karonte I

* Match Relampago: Coyote def. Audaz

* Divinos Laguneros (Blue Panther, Blue Panther Jr & Hijo de Blue Panther) def. Crane, Gemelo Diablo I & Gemelo Diablo II

* Los Infernales (Averno, Mephisto & Euforia) def. Los Bárbaros (Bárbaro Cavernario, Terrible & Dragón Rojo Jr)

* Lady Frost, La Catalina & Tessa Blanchard def. Zeuxis, Dark Silueta & Stephanie Vaquer

Pequeño Magia, Kaligua y Fantasy arrancan el #MartesDeArenaMéxico con un triunfo ante Full Metal, Minos y Pequeño Polvora. 📺 Transmisión EN VIVO en exclusiva para miembros del canal https://t.co/5P6Lo6pqBo ¡Únete ahora! pic.twitter.com/rnzKQDCE4V — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) February 14, 2024

Fuego, Capitán Suicida y Valiente Jr. enfrentan en la segunda batalla de la noche a Dr. Karonte I, Inquisidor y Enfermero Jr. 📺 Transmisión EN VIVO en exclusiva para miembros del canal https://t.co/5P6Lo6pqBo ¡Únete ahora! pic.twitter.com/Ive49O3oJW — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) February 14, 2024

Con un poderoso Corner Suplex y a solo un segundo del límite de tiempo, El Coyote ha derrotado a El Audaz en un #MatchRelámpago lleno de emociones. 📺 Transmisión EN VIVO en exclusiva para miembros del canal https://t.co/5P6Lo6pqBo ¡Únete ahora! pic.twitter.com/x2JaEwDl0N — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) February 14, 2024

Kraneo y Los Gemelos Diablo Han caído en el evento especial de la noche ante Blue Panther y sus herederos Blue Panther Jr. y el Hijo de Blue Panther. ¡Fenomenal triunfo lagunero!#MartesDeArenaMéxico

📺 https://t.co/5P6Lo6pqBo ¡Únete ahora! pic.twitter.com/cL1njTLkaU — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) February 14, 2024

Los Bárbaros han sido derrotados por Los Infernales en el choque semifinal de esta noche. Averno no lo duda y lanza reto por el Campeonato Mundial Semicompleto a Bárbaro Cavernario y por el mundial de tríos. #MartesDeArenaMéxico

📺 https://t.co/5P6Lo6pqBo ¡Únete ahora! pic.twitter.com/sYnFmbXxEW — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) February 14, 2024