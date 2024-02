CMLL Martes de Arena Mexico Results 2.20.24: Stephanie Vaquer In Action, More

CMLL held their latest Martes de Arena Mexico show on Tuesday, with Stephanie Vaquer competing and more. You can see the full results from the Mexico City show below, courtesy of Fightful:

* Full Metal, Minos & Mercurio def . Shockercito, Galaxy & Fantasy

* Two of Three Falls Match: Enfermero Jr, Dr. Karonte I & Sangre Imperial def. Valiente Jr, Robin & Diamond (2-1).

* Two of Three Falls Match: Dulces AtrapaSueños def. La Ola Negra (2-1).

* Two of Three Falls Match: La Escuadra def. Neón, Futuro & Max Star (2-1).

* Two of Three Falls Match: La Catalina def. Stephanie Vaquer via DQ (2-1).

* Two of Three Falls Match: Los Barbaros def. Star Jr, Esfinge & Flip Gordon

Shockercito, Galaxy y Fantasy son los encargados de medirse ante Mercurio, Minos y Full Metal en una batalla de Pequeños Estrellas. ¡Los técnicos han triunfado!#MartesDeArenaMéxico





¡Más retos para La Ola Negra! Akuma, Dark Magic y Espanto Jr. son derrotados con trampa por Rey Cometa, Espíritu Negro y Dulce Gardenia, que ha fingido un foul para provocar la descalificación del bando opuesto. #MartesDeArenaMéxico





En un mano de Amazonas, Stephanie Vaquer ha sido descalificada ante su compatriota, La Catalina, en el duelo semifinal de esta noche, tras excederse en castigo. #MartesDeArenaMéxico

