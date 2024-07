CMLL Martes de Arena Mexico Results 7.2.24: Two Of Three Falls Matches, More

CMLL held the latest edition of Martes de Arena Mexico last night at Arena Mexico in Mexico City, with a trios main event and more. Here are results, via Fightful:

* Little Sky Team def. Mercury, Full Metal & Little Gunpowder

* Two of Three Falls Match: Metálica & Olympia def. Náutica & Vaquerita (2-1)

* Two of Three Falls Match: Max Star, Futuro & Hombre Bala Jr. def. Los Indestructibles (2-1)

* Lightning Match: White Magic def. Fleeting.

* Two of Three Falls Match: Flip Gordon, Star Black & El Valiente def. Mephisto, Akuma & Zandokan Jr (2-1).

* Two of Three Falls Match: Mystic, Sphinx & Golden Mask def. Golden Angel, Gran Guerrero & Sovereign Jr. (2-1).

¡La espectacularidad del Pequeño Sky Team cosecha una espectacular victoria en la batalla inicial del #MartesDeArenaMéxico! 📺 en vivo y en exclusiva para miembros del canal ⇒ https://t.co/FhWNCGkLfI|| @CMLL_OFICIAL pic.twitter.com/UlCgghLl65 — Arena México (@Arena_MX) July 3, 2024

Futuro y Max Star han logrado formar una gran cofradía con Hombre Bala Jr. y ahora quieren destronar a Los Indestructibles. 📺 #MartesDeArenaMéxico en vivo y en exclusiva para miembros del canal ⇒ https://t.co/FhWNCGkLfI|| @CMLL_OFICIAL pic.twitter.com/MEsvAH9I1k — Arena México (@Arena_MX) July 3, 2024