CMLL Martes de Arena Mexico Results 04.25.23

CMLL held its event Martes de Arena Mexico last night at Arena Mexico In Mexico City, Distrito Federal, Mexico. Here are results, via Fightful:

* Los Micro Malditos (Micro Sagrado, Micro Gemelo Diablo 1 & Micro Gemelo Diablo 2) def. Chamuel, Periquito Sacaryas & Atomo.

* Match Relampago: Sangre Imperial def. Enfermero Jr.

* Grako & Nitro def. Robin & Astral.

* Fuego, Hombre Bala Jr & El Audaz def. Los Cancerberos del Infierno (Virus, Cancerbero & Luciferno).

* Yota, El Hijo del Villano III & El Felino def. Esfinge, Fugaz & Star Black.

* Volador Jr, Panterita del Ring Jr. y El Valiente def. Bárbaro Cavernario & Los Ingobernables (Niebla Roja & Ángel de Oro).

