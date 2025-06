CMLL Martes de Arena Mexico Results 06.03.25

CMLL held the latest edition of Martes de Arena Mexico last night in, where else, Arena Mexico. You can find results below, via Fightful:

* Pierroth & Mercurio def. Shockercito & Galaxy.

* Oro Jr. & Fury Boy def. Disturbio & Carnífice.

* 2/3 Falls Match: La Catalina, Skadi & Kira def. Persephone, Reyna Isis & Hera (2-1).

* 2/3 Falls Match: Dragónes (Dragón Rojo Jr., Dragón Legendario & Dragón de Fuego) def. Felino Jr., Hijo de Stuka Jr. & El Cobarde (2-1).

* 2/3 Falls Match: Infernales (Euforia, Averno & Mephisto) def. Fuerza Tapatía (Explosivo, Fugaz & Star Black) (2-1).

* 2/3 Falls Match: Sky Team (Místico, Máscara Dorada & Neón) def. Galeón Fantasma (Zandokan Jr., Difunto & Barboza) (2-1).

