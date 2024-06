CMLL Martes de Arena Mexico Results 06.18.24: RevPro British Heavyweight Title Match, More

CMLL held the latest edition of Martes de Arena Mexico last night at Arena Mexico in Mexico City, with a RevPro British Heavyweight Championship match and more. You can see the full results below, via Fightful:

* Infarto & Hunter def. Rayo Metalico & Emperador Jr.

* Two Of Three Falls Match: Los Indestructibles def. Valiente Jr, Robin & Leono (2-1)

* Two Of Three Falls Match: Akuma, Crixus & Felino Jr def. Los Cancerberos del Infierno (2-1)

* CMLL Women’s World Tag Team Championship Match: Stephanie Vaquer & Zeuxis def. Tessa Blanchard & Lluvia

* Two Of Three Falls Match: Flip Gordon, Esfinge & Star Black def. Los Barbaros (2-1)

* RevPro Undisputed British Heavyweight Championship Match: Michael Oku def. Angel de Oro.

Arrancan los rudos con victoria en el #MartesDeArenaMéxico. Infarto y Hunter se imponen a Emperador Jr. y Rayo Metálico. 📺 #MartesDeArenaMéxico en vivo y en exclusiva para miembros del canal ⇒ https://t.co/FhWNCGlj5g|| @CMLL_OFICIAL pic.twitter.com/vsWfjWIogT — Arena México (@Arena_MX) June 19, 2024

A la mala! Stephanie Vaquer y Zeuxis siguen reinando como Campeonas Mundiales de Parejas tras llevarse el triunfo con trampa. 📺 #MartesDeArenaMéxico en vivo y en exclusiva para miembros del canal ⇒ https://t.co/FhWNCGlj5g|| @CMLL_OFICIAL pic.twitter.com/vP1pPXgd6H — Arena México (@Arena_MX) June 19, 2024