CMLL Martes de Arena Mexico Results 07.08.25

CMLL held the latest edition of Martes de Arena Mexico last night, which aired on their Youtube channel. You can find results below, via Fightful:

* Último Dragoncito, Fantasy & Acero def. Pequeño Olímpico, Pequeño Pólvora & Pequeño Violencia.

* 2/3 Falls Match: El Coyote & Cancerbero def. El Audaz & Fuego (2-1).

* 2/3 Falls Match: Persephone & Reyna Isis def. La Catalina & La Jarochita (2-1).

* CMLL National Heavyweight Championship Match: Akuma (c) def. Volcano.

Volcano was stretched out of the building after the match

Yuki Mashiro was presented in Arena Mexico ahead of her participation on the 7/11 edition of CMLL Viernes Espectacular.

2/3 Falls Match: Bárbaros (Bárbaro Cavernario, Terrible & Elemental) def. Star Jr., Brillante Jr. & Magia Blanca (2-1).

2/3 Falls Match: Sky Team (Místico, Máscara Dorada & ) def. Hechicero & Los Hermanos Chávez (Angel de Oro & Niebla Roja) (2-1).

Akuma retiene el Campeonato Nacional de Peso Completo en un combate intenso ante Volcano, quien lamentablemente resulta lesionado tras una plancha hacia fuera del ring. 📺 #MartesDeArenaMéxico en vivo y en exclusiva para miembros del canal ⇒ https://t.co/Ii46QfcwI4|| pic.twitter.com/37eGTqvwfN — Arena México (@Arena_MX) July 9, 2025