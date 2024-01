CMLL Martes de Arena Mexico Results 1.16.24: World Tag Titles Defended, More

CMLL held their latest Martes de Arena Mexico show on Tuesday, which saw the World Tag Team Championships on the line. You can see the full results from the Mexico City show below, courtesy of Fightful:

* Oro Jr & Eléctrico def. Inquisidor & Grako

* Two Out Of Three Falls Match: Audaz, Capitán Suicida & Max Star def. Apocalipsis, Cholo & Disturbio (2-1)

* Two Out Of Three Falls Match: Marcela, Skadi & Andromeda def. Amapola, Reyna Isis & Persephone (2-1)

* Match Relampago: Zandonan Jr def. Volcano

* CMLL World Tag Team Championship Match: Angel de Oro & Niebla Roja def. Los Villanos

* Two Out Of Three Falls Match: Mascara Dorada, Volador Jr & Flip Gordon def. Guerreros Laguneros (2-1)

