CMLL Martes de Arena Mexico Results 1.2.24: Two Of Three Fall Matches Dominate

CMLL held their latest Martes de Arena Mexico show on Tuesday, and the results are now online. You can see the full results from the Mexico City show below, courtesy of Fightful:

* Two Of Three Falls Match: Aereo, Shockercito & Ultimo Dragoncito def. Full Metal, Pequeno Olimpico & Pequeno Violencia (2-1).

* Match Relampago: Guerrero Maya Jr. def. El Coyote.

* Two Of Three Falls Match: Amapola, Metalica & Tessa Blanchard def. La Vaquerita, Marcela & Skadi (2-1).

* Two Of Three Falls Match: La Fuerza Tapatia def. Los Cancerberos del Infierno & Difunto.

* Two Of Three Falls Match: Los Barbaros def. Atlantis, Star Jr & Valiente (2-1).

* Two Of Three Falls Match: Averno, Titan & Volador Jr. def Hechicero, Mascara Dorada & Mistico (2-1).

