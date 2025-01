CMLL Martes de Arena Mexico Results 1.21.25: Two Of Three Falls Matches, More

CMLL held its latest Martes de Arena Mexico show on Tueday, and the results are online. You can see the full results of from the Mexico City show below (per Fightful):

* Oro Jr. & Diamond def. Enfermero Jr. & Sangre Imperial.

* Two Of Three Falls Match: Amapola & Hera def. Metálica & Candela (2-1)

* Match Relámpago: Hijo de Blue Panther def. Hijo de Stuka Jr.

* Two Of Three Falls Match: Vegas, Guerrero Maya Jr. & Hijo del Villano III def. Xelhua, Hijo del Pantera & Capitán Suicida (2-1)

* Two Of Three Falls Match: El Elemental & Los Bárbaros def. Las Leyendas del Ring (2-1)

* Two Of Three Falls Match: Atlantis Jr., Flip Gordon & Legendario def. Los Infernales (2-1)

