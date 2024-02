CMLL Martes de Arena Mexico Results 1.30.24: Two Out of Three Fall Matches, More

CMLL held their latest Martes de Arena Mexico last night and the results are online. You can check out the full results below from the Mexico City show, via Fightful:

* Pequeño Magia & Galaxy def. Minos & Full Metal.

* Match Relampago: Halcón Suriano Jr def. Diamond.

* Two Out of Three Falls Match: Amapola, Olympia & Persephone def. Marcela, Skadi & Andromeda (2-1).

* Two Out of Three Falls Match: La Ola Nega def. Los Cancerberos del Infierno (2-0).

* Match Relampago: Angel de Oro def. Flip Gordon.

* Two Out of Three Falls Match: Atlantis, Titán & Star Jr def. Euforia & Los Villanos (Villano III Jr & Hijo de Villano III) (2-1).

