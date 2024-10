CMLL Martes de Arena Mexico Results 10.1.24: Two Of Three Falls Matches, More

CMLL held the latest edition of Martes de Arena Mexico on Tuesday night at Arena Mexico in Mexico City, and the results are online. You can see the full results below courtesy of Fightful:

* Leono def. Inquisidor.

* Two Of Three Falls Match: Valiente Jr., Dragón de Fuego & Capitán Suicida def. Enfermero Jr., Nitro & Grako (2-1)

* Two Of Three Falls Match: Lluvia & Tabata def. Dark Silueta & Valkyria (2-1)

* Two Of Three Falls Match: Zandokan Jr., Difunto & Barboza def. Explosivo & La Fuerza Tapatia (Star Black & Fugaz) (2-1)

* Two Of Three Falls Match: Zeuxis, Reyna Isis & Persephone def. Tessa Blanchard, Princesa Sugehit & Skadi (2-1)

* Two Of Three Falls Match: Místico, Mascara Dorada & Neón def. Los Guerreros Laguneros (2-1)

Abriendo las alas y surcando el espacio de la Arena México, Capitán Suicida, Dragón de Fuego y Valiente Jr. se llevan la segunda de la noche. 📺 #MartesDeArenaMéxico en vivo y en exclusiva para miembros del canal ⇒ https://t.co/FhWNCGkLfI|| @CMLL_OFICIAL pic.twitter.com/sFYqznjeZf — Arena México (@Arena_MX) October 2, 2024

La rudeza de Zandokan Jr., Barboza y Difunto ha sido superior a la espectacularidad de una nueva versión de La Fuerza Tapatía, integrada por Star Black, Fugaz y Explosivo. 📺 #MartesDeArenaMéxico en vivo y en exclusiva para miembros del canal ⇒ https://t.co/FhWNCGkLfI|| pic.twitter.com/5LC4tgpcN9 — Arena México (@Arena_MX) October 2, 2024