CMLL Martes de Arena Mexico Results 10.10.23: Mascara Dorada Battles Ultimo Guerrero, More

Mascara Dorada and Ultimo Guerrero faced off on the latest CMLL Martes de Arena Mexico show, and the results are online. You can see the full results below for Tuesday’s show from Mexico City, per Fightful:

* Micro Gemelos Diablo def. Chamuel & Mije

* Best Of Three Falls Match: Hera & Persephone def. La Guerrera & La Vaquerita (2-1)

* Best Of Three Falls Match: Pelon Encapuchado & Fuerza Poblana def. Los Indestructibles (2-1)

* Best Of Three Falls Match: Amapola & La Metálica def. Stephanie Vaquer & La Catalina (2-1)

* Match Relampago: Mascara Dorada def. Ultimo Guerrero

* Best Of Three Falls Match: Bárbaro Cavernario, Stuka Jr & El Terrible def. Volador Jr, Atlantis Jr & Star Jr. (2-1)

#MartesDeArenaMéxico | Apocalipsis intentaba atacar al Pelon Encapuchado, pero es sorprendido con un efectivo toque de espaldas. La cuenta de tres segundos llega y triunfan los técnicos. #3aCaída

