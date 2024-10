CMLL Martes de Arena Mexico Results 10.29.24: Difunto Advances In Tournament, More

CMLL held the latest edition of Martes de Arena Mexico on Tuesday night at Arena Mexico in Mexico City, and the results are online. You can see the full results below courtesy of Fightful:

* Eléctrico, Valiente Jr. & Robin def. Grako, El Cholo & Sangre Imperial

* Two Of Three Falls Match: Las Valientes (Hera & Olympia) def. Sumika Yanagawa & Samantha Black (2-1)

* CMLL Women’s World Championship Match: Zeuxis def. Reyna Isis

* 2024 Rey del Inframundo Tournament – Mexico City Eliminator Match: Difunto def. Magnus, Zandokan Jr., Villano III Jr., Crixus, Coyote, Espanto Jr. & Vegas

* Two Of Three Falls Match: Atlantis Jr., Neon & Templario def. Los Guerreros (2-1)

¡Vaya castigo para Grako! El capitán rudo es aniquilado con tres vuelos consecutivos de parte de Eléctrico, Robin y Valiente Jr.

Con una brutal variante de La Tapatía, Zeuxis logra defender su Campeonato Mundial Femenil del CMLL ante Reyna Isis, quien es enviada al Inframundo

