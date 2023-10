CMLL Martes de Arena Mexico Results 10.3.23: Six-Man Tag Main Event, More

CMLL held its latest Martes de Arena Mexico show on Tuesday, and the results are online. You can see the full results from the Mexico City show below, per Fightful:

* Lightning Match: Pierrothito def. Shockercito

* Two of Three Falls Match: Lady Shadow & La Vaquerita def. Ms. Guerrera & Tiffany (2-1)

* Two of Three Falls Match: The Indestructibles def. Valiente Jr, Astral & Robin (2-1)

* Two of Three Falls Match: Rain, Zeuxis & Hera def. Sanely, Amapola & Skadi (2-1)

* Two of Three Falls Match: The Panthers def. Sorcerer, Felino & Felino Jr (2-1)

* Two of Three Falls Match: Caveman Barbarian, Terrible & Red Dragon Jr def. Volador Jr, Atlantis Jr & Star Jr (2-0)

Polémico inicio del #MartesDeArenaMéxico. Shockercito es sorprendido por la cuenta de los 20 segundos tras conectar con tope a Pierrothito, por lo que el pequeño rufián sale con la victoria. 📺 en exclusiva para miembros del canal https://t.co/5P6Lo6oSLQ ¡Únete ahora! pic.twitter.com/I1wrNsTiV5 — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) October 4, 2023

#MartesDeArenaMéxico | ¡Indestructibles! El Cholo, Apocalipsis y Disturbio suman una nueva victoria en La Catedral de la Lucha Libre. Buen triunfo de los Campeones Nacionales de Trios. #3aCaída

📺 https://t.co/5P6Lo6oSLQ ¡Únete ahora! pic.twitter.com/GqXgGUzaZG — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) October 4, 2023

#MartesDeArenaMéxico | Aunque los rudos empataron la contienda, una combinación letal de Blue Panther y sus herederos marca la victoria para Los Divinos Laguneros. #3aCaída

📺 Transmisión EN VIVO en exclusiva para miembros del canal https://t.co/5P6Lo6oSLQ ¡Únete ahora! pic.twitter.com/yr3Kd6XOWC — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) October 4, 2023