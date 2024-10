CMLL Martes de Arena Mexico Results 10.8.24: Lluvia Battles Reyna Isis, More

CMLL held the latest edition of Martes de Arena Mexico on Tuesday night at Arena Mexico in Mexico City, and the results are online. You can see the full results below courtesy of Fightful:

* Capitán Suicida, Valiente Jr. & Legendario def. Infarto, Hunter & Grako

* Two Of Three Falls Match: Los Cancerberos Del Infierno def. La Dinastía Panther (2-1)

* Match Relámpago: Explosivo def. Barboza by DQ

* Two Of Three Falls Match: Zeuxis, Dark Silueta & Valkyria def. Tabata, India Sioux & Tessa Blanchard (2-1)

* Match Relámpago: Lluvia def. Reyna Isis

* Two Of Three Falls Match: Euforia & Los Hermanos Chávez def. Atlantis Jr., Star Jr. & Titán (2-1)

