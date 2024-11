CMLL Martes de Arena Mexico Results 11.12.24: Volador Jr. Battles Averno, More

CMLL held the latest edition of Martes de Arena Mexico on Tuesday night at Arena Mexico in Mexico City, and the results are online. You can see the full results below courtesy of Fightful:

* Último Dragoncito, Shockercito & Galaxy def. Pequeño Pólvora, Full Metal & Rostro de Acero

* Two Of Three Falls Match: Infarto & Alom def. Valiente Jr. & El Audaz (2-1)

* Two Of Three Falls Match: Capitán Suicida & Los Viajeros del Espacio def. Los Cancerberos del Infierno (2-1)

* Two Of Three Falls Match: Guerrero Maya Jr., Hijo del Villano III & Vegas def. Xelhua & La Fuerza Poblana (2-1)

* Two Of Three Falls Match: Máscara Dorada, Star Jr. & Esfinge def. El Valiente & Los Guerreros Laguneros (2-1)

* Two Of Three Falls Match: Volador Jr. def. Averno (2-1)

