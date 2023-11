CMLL Martes de Arena Mexico Results 11.14.23: Stephanie Vaquer In Action, More

CMLL held their latest Martes de Arena Mexico show on Tuesday, with Stephanie Vaquer taking on Rain and more. You can see the full results from the Mexico City show below, courtesy of Fightful:

* Fantasy, Shockercito & Little Magic def. Little Olympic, Full Metal & Pierrothito via DQ

* Neon, Future & Bullet Man Jr def. Raider, Deceased & Crixus.

* Match Relampago: Espanto Jr def. Bold.

* Los Infernales & Zandokan Jr. def. Fleeting, Brave & Star Jr.

* CMLL Women’s World Championship Match: Stephanie Vaquer def. Rain

* Soberano Jr & Atlantis Jr def. Volador Jr & Angel de Oro via DQ

