CMLL Martes de Arena Mexico Results 11.19.24: Six-Man Tag Team Main Event, More

CMLL held the latest edition of Martes de Arena Mexico on Tuesday night at Arena Mexico in Mexico City, and the results are online. You can see the full results below courtesy of Fightful:

* Astral & Robin def. Astro Boy Jr. & Fuego

* Two Of Three Falls Match: Tabata, India Sioux & Skadi def. Amapola, Olympia & Metálica (2-1)

* Match Relámpago: Capitán Suicida def. Hijo de Stuka Jr

* Two Of Three Falls Match: Xelhua & La Fuerza Publana def. Guerrero Maya Jr., Hijo del Villano III & Vegas (2-1)

* Two Of Three Falls Match: Flip Gordon, Star Jr. & Titán def. Los Depredadores (2-0)

* Two Of Three Falls Match: Atlantis Jr., Máscara Dorada & Dragón Rojo Jr. def. Último Guerrero, Niebla Roja & El Valiente

