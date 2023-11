CMLL Martes de Arena Mexico Results 11.21.23: Flip Gordon In Action, More

CMLL held their latest Martes de Arena Mexico show on Tuesday, with Flip Gordon battling Templario and more. You can see the full results from the Mexico City show below, courtesy of Fightful:

* Los Micro Gemelos Diablo def. Chamuel & Átomo

* Aéreo & Pequeño Sky Team def. Pierrothito, Pequeño Violencia & Full Metal via DQ

* Andromeda, Skadi & La Vaquerita def. Amapola, Olympia & Persephone.

* Cancerberos del Infierno def. Los Dulces AtrapaSueños

* Match Relampago: Flip Gordon def. Templario

* Místico, Titán & El Valiente def. Bárbaro Cavernario, Terrible & Mephisto.

Los Micro Gemelos Diablo han aprovechado una lesión de Chamuel para superar en conjunto a Átomo y apuntarse la primera victoria de la noche. #MartesDeArenaMéxico

Los Micro Gemelos Diablo han aprovechado una lesión de Chamuel para superar en conjunto a Átomo y apuntarse la primera victoria de la noche. #MartesDeArenaMéxico

#MartesDeArenaMéxico | Una gran dupla han formado Skadi y Andromeda, y esta vez junto a La Vaquerita, se apoderan de la victoria. #3aCaída

Flip Gordon escapa del Sasuke Special de Templario y a cambio de ello, lo ha derrotado en el espectacular #MatchRelámpago que precedió al encuentro estelar. #MartesDeArenaMéxico

