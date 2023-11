CMLL Martes de Arena Mexico Results 11.28.23: Guerreros Laguneros In Main Event, More

CMLL held their latest Martes de Arena Mexico show on Tuesday, with Guerreros Laguneros in action and more. You can see the full results from the Mexico City show below, courtesy of Fightful:

* Kaligua, Fantasy & Acero def. Pequeño Olímpico, Full Metal & Pequeño Pólvora via DQ

* Valiente Jr, Max Star & Brillante Jr def. Vegas, Raider & Grako.

* Match Relampago: Hombre Bala Jr def. Misterioso Jr.

* Zeuxis & Chicas Indomables def. Reyna Isis, Skadi & Andromeda

* Los Villanos def. Los Gemelos Diablo

* Guerreros Laguneros def. Volador Jr, Atlantis & Blue Panther

Pequeño Olímpico, Full Metal y Pequeño Pólvora son descalificados ante Kaligua, Fantasy y Acero.

Tras los múltiples retos, Full Metal pide que sea una jaula donde se involucren todos los Pequeños Estrellas exponiendo máscaras y cabelleras. #MartesDeArenaMéxico pic.twitter.com/22iyc00jfN — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) November 29, 2023

#MartesDeArenaMéxico | La espectacularidad y destreza mostrada por Valiente Jr., Max Star y Brillante Jr. le deja buenos dividendos a la causa técnica. Triunfó para los consentidos de la afición. #3aCaída

📺 EN VIVO: https://t.co/5P6Lo6oSLQ ¡Únete ahora! pic.twitter.com/8krqlv3BHW — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) November 29, 2023

Hombre Bala Jr. ha esperado el momento oportuno para sacudirse el dominio de Misterioso Jr. propinándole la derrota en el #MatchRelámpago de esta noche. #MartesDeArenaMéxico

📺 Transmisión EN VIVO en exclusiva para miembros del canal https://t.co/5P6Lo6oSLQ ¡Únete ahora! pic.twitter.com/cCwUSe6Qwk — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) November 29, 2023

#MartesDeArenaMéxico | Patadas de Lluvia para Andromeda y patada jarocha para Skadi! Las Chicas Indomables y Zeuxis parten con las manos en alto de este duelo. #3aCaída

📺 EN VIVO: https://t.co/5P6Lo6oSLQ ¡Únete ahora! pic.twitter.com/BayPkVBjrC — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) November 29, 2023