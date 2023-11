CMLL Martes de Arena Mexico Results 11.7.23: Mascara Dorada Battles Angel de Oro, More

CMLL held their latest Martes de Arena Mexico show on Tuesday, with Mascara Dorada in action and more. You can see the full results from the Mexico City show below, courtesy of Fightful:

* The White Wave def. Leono, Astral & Retro

* Minos, Little Violence & Little Powder def. Aerial, Steel & Galaxy

* Lluvia, Jarochita & Skadi def. Stephanie Vaquer, Zeuxis & La Catalina

* Match Relampago: Star Jr def. Mayan Warrior Jr.

* Atlantis, Blue Panther & The Brave def. The Damned

* Mascara Dorada def. Angel de Oro

La Ola Blanca (Enfermero Jr. y Los Doctores Karonte) hacen de las suyas en el primer duelo del #MartesDeArenaMéxico derrotando a Leono, Astral y Retro. 📺 Transmisión EN VIVO en exclusiva para miembros del canal https://t.co/5P6Lo6oSLQ ¡Únete ahora! pic.twitter.com/V8hkGb4IwO — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) November 8, 2023

Lluvia ha derrotado de forma clara y contundente a Stephanie Vaquer, por lo que de inmediato le lanza el desafío por el Campeonato Mundial Femenil del CMLL. #3aCaída #MartesDeArenaMéxico

📺 Transmisión EN VIVO en exclusiva para miembros del canal https://t.co/5P6Lo6oSLQ pic.twitter.com/FxaeeiJ5FZ — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) November 8, 2023

#MartesDeArenaMéxico | La Estrella y La Huracarrana! Los técnicos recurren a dos movimientos clásicos de este deporte para apoderarse de la victoria ante Los Malditos. #3aCaída

📺 Transmisión EN VIVO en exclusiva para miembros del canal https://t.co/5P6Lo6oSLQ ¡Únete ahora! pic.twitter.com/xsn80CvUWi — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) November 8, 2023