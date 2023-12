CMLL Martes de Arena Mexico Results 12.26.23: Andrade El Idolo In Action, More

CMLL held their latest Martes de Arena Mexico show on Tuesday, and the results are now online. You can see the full results from the Mexico City show below, courtesy of Fightful:

* Felino Jr & Dr. Karonte I def. Xelhua & Meyer.

* Two Of Three Falls Match: Sangre Imperial, Grako & Inquisidor def. Valiente Jr., Astral & Eléctrico (2-1)

* Match Relampago: Neon def. Raider.

* Two Of Three Falls Match: Depredadores def. Fuerza Poblana (2-1).

* Two Of Three Falls Match: Los Barbaros def. Flip Gordon, Valiente & Star Jr (2-1).

* Two Of Three Falls Match: Andrade El Idolo & Soberno Jr def. Atlantis & Atlantis Jr (2-1)

