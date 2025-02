CMLL Martes de Arena Mexico Results 2.11.25: Zandokan Jr. Takes On Star Jr., More

CMLL held its latest Martes de Arena Mexico show on Tuesday, and the results are online. You can see the full results of from the Mexico City show below (per Fightful):

* Pierrothito, Pequeño Olímpico & Pequeño Violencia def. Último Dragoncito, Shockercito & Galaxy

* Two Of Three Falls Match: Disturbio, Nitro & Robin def. Oro Jr., Diamond & Astral (2-1)

* Two Of Three Falls Match: Capitan Suicida & Los Dulces AtrapaSueños def. Rey Bucanero & Los Felinos (2-1)

* Match Relámpago: Esfinge fought El Valiente to a no-contest

* Match Relámpago: Zandokan Jr. def. Star Jr.

* Two Of Three Falls Match: Místico, Titán & Flip Gordon def. Los Guerreros Laguneros (2-1)

Disturbio sorprende a Oro Jr. y un ataque del científico lo convierte en la victoria de los rudos. 📺 #MartesDeArenaMéxico en vivo y en exclusiva para miembros del canal ⇒ https://t.co/IXKRN8ABtZ|| @CMLL_OFICIAL pic.twitter.com/ZGgpC6urmu — Arena México (@Arena_MX) February 12, 2025

¡Empate! Esfinge y El Valiente son descalificados en el primer #MatchRelámpago de esta noche. 📺 #MartesDeArenaMéxico en vivo y en exclusiva para miembros del canal ⇒ https://t.co/IXKRN8ABtZ|| @CMLL_OFICIAL pic.twitter.com/rCasOv0QSj — Arena México (@Arena_MX) February 12, 2025