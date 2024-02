CMLL Martes de Arena Mexico Results 2.27.24: Two Of Three Falls Match Main Events, More

CMLL held their latest Martes de Arena Mexico show on Tuesday, with several two out of three falls matches and more. You can see the full results from the Mexico City show below, courtesy of Fightful:

* Pequeño Violencia, Full Metal & Pequeño Polvora def. Último Dragoncito, Pequeño Magia & Kaligua

* Inquisidor & La Ola Blanca (Doctor Karonte I & Enfermero Jr) def. Leono, Astral & Eléctrico

* Two of Three Falls Match: Marcela, Skadi & La Vaquerita def. Metálica, Hera & Olympia (2-1)

* Match Relampago: Villano III Jr def. Dark Panther

* Two of Three Falls Match: Atlantis, Blue Panther & Star Jr def. Hechicero, Zandokan Jr & Difunto (2-1)

* Two of Three Falls Match: Tiger Mask, Volador Jr & Mascara Dorada def. Angel de Oro, Templario & Niebla Roja (2-1)

