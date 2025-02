CMLL Martes de Arena Mexico Results 2.4.25: Reyes Del Aire Tournament Match, More

CMLL held its latest Martes de Arena Mexico show on Tuesday, and the results are online. You can see the full results of from the Mexico City show below (per Fightful):

* Shockercito & Galaxy def. Pierrothito & Mercurio.

* Two Of Three Falls Match: Fuego, Volcano & Dragón de Fuego def. Los Cancerberos del Infierno (2-1)

* Two Of Three Falls Match: Hijo del Villano III, Crixus & Vegas def. La Fuerza Tapatía (2-1)

* Match Relámpago: Bárbaro Cavernario def. Difunto

* 2025 Reyes Del Aire Tournament Match: Neón def. Templario, Titán, Futuro, Max Star, Capitán Suicida, Valiente Jr., Dragón Rojo Jr., Místico, Stuka Jr. & Ángel de Oro

En una equilibrada contienda de Pequeños Estrellas, Pierrothito y Mercurio son superados por Shockercito y Galaxy. 📺 #MartesDeArenaMéxico en vivo y en exclusiva para miembros del canal ⇒ https://t.co/0eRtXp7739|| @CMLL_OFICIAL pic.twitter.com/mkMFKZsswF — Arena México (@Arena_MX) February 5, 2025

La Fuerza Tapatía intentó por todos los medios, pero el Hijo del Villano III, Crixus y Vegas han logrado imponerse. 📺 #MartesDeArenaMéxico en vivo y en exclusiva para miembros del canal ⇒ https://t.co/0eRtXp7ESH|| @CMLL_OFICIAL pic.twitter.com/otZcs6MrVp — Arena México (@Arena_MX) February 5, 2025