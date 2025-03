CMLL Martes de Arena Mexico Results 3.18.25: Two Of Three Falls Main Event, More

CMLL held its latest Martes de Arena Mexico show on Tuesday, and the results are online. You can see the full results of from the Mexico City show below (per Fightful):

* Último Dragoncito, Shockercito & Galaxy def. Pequeño Violencia, Pequeño Olímpico & Full Metal

* Two Of Three Falls Match: Kastigador Jr., Carnifice & El Troyano def. Alexius, Tiger Boy & Astro (2-1)

* Match Relámpago: Felino Jr. def. Hijo del Pantera

* Two Of Three Falls Match: Difunto, Guerrero Maya Jr. & Crixus def. Volcano & Los Divinos Laguneros (2-1)

* Two Of Three Falls Match: Stuka Jr., Soberano Jr. & Hechicero def. Neón & Los Atlantis (2-1)

* Two Of Three Falls Match: Los Depredadores def. Místico & Magia Blanca (2-0)

