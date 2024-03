CMLL Martes de Arena Mexico Results 3.19.24

CMLL held the latest episode of Martes de Arena Mexico last night at Arena Mexico In Mexico City, Distrito Federal, Mexico. Here are results, via Fightful:

* Micro Gemelos Diablo (Micro Gemelo Diablo I & Micro Gemelo Diablo II) def. Mije & Micro Dito.

* Okumura & Felino Jr def. Legendario & Xelhua.

* Pierrothito & Pequeño Olímpico vs. Acero & Angelito Ended in a Tie.

* Los Depredadores (Magnus, Magia Blanca y Rugido) def. Futuro, Max Star & Neón.

* Atlantis, Blue Panther & El Valiente def. Los Bárbaros (Bárbaro Cavernario, Dragón Rojo Jr & El Terrible).

* Rocky Romero, Soberano Jr & Templario def. Místico, Titán & Máscara Dorada

