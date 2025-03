CMLL Martes de Arena Mexico Results 3.25.25: Two Of Three Falls Main Event, More

CMLL held its latest Martes de Arena Mexico show on Tuesday, and the results are online. You can see the full results of from the Mexico City show below (per Fightful):

* Match Relámpago: Troglodita def. El Vigía.

* Two Of Three Falls Match: Valiente Jr. & Los Viajeros del Espacio def. La Ola Negra (2-1)

* Two Of Three Falls Match: India Sioux, Skadi & Princesa Sugehit def. Zeuxis, Metálica & Candela (2-1)

* Two Of Three Falls Match: Las Bestias del Diablo def. Volcano & Los Divinos Laguneros (2-1)

* Two Of Three Falls Match: Atlantis & Blue Panther def. Los Guerreros Laguneros (2-1)

* Two Of Three Falls Match: Templario, Neón & Esfinge def. El Elemental & Los Bárbaros (2-1)

La Sangre Nueva del CMLL se ha medido en un #MatchRelámpago en el que Troglodita ha superado a El Vigía. 📺 #MartesDeArenaMéxico en vivo y en exclusiva para miembros del canal ⇒ https://t.co/Yzqa0KuH30|| @CMLL_OFICIAL pic.twitter.com/ZOUHDcohJ3 — Arena México (@Arena_MX) March 26, 2025

Con una potente desnucadora de India Sioux y La Mística de Princesa Sugehit, la tercia completada por Skadi sale con la victoria. 📺 #MartesDeArenaMéxico en vivo y en exclusiva para miembros del canal ⇒ https://t.co/Yzqa0KuH30|| @CMLL_OFICIAL pic.twitter.com/2I7JbWdZAV — Arena México (@Arena_MX) March 26, 2025