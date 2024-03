CMLL Martes de Arena Mexico Results 3.26.24: Tessa Blanchard, Rocky Romero & More In Action

CMLL held their latest Martes de Arena Mexico show on Tuesday, and the full results are online. You can see the full results from the Mexico City show below, courtesy of Fightful:

Galaxy, Pequeño Magia & Kaligua def. Mercurio, Pequeño Pólvora & Full Metal

Fuego, Eléctrico & Robin def. Dr. Karonte I, Inquisidor & Enfermero Jr.

* Two of Three Falls Match: Tessa Blanchard, Hera & Olympia def. Marcela, Tabata & Lluvia (2-1)

* Match Relampago: Virus def. Fugaz

* La Pareja Magica def. Los Hermanos Chávez

* Two of Three Falls Match: Los Príncipes (Rocky Romero, Soberano Jr & Templario) def. Volador Jr, Flip Gordon & Star Jr (2-0)

