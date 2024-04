CMLL Martes de Arena Mexico Results 4.16.24: Flip Gordon Teams With Titan & Volador, More

CMLL held their latest Martes de Arena Mexico show on Tuesday, and the full results are online. You can see the full results from the Mexico City show below, courtesy of Fightful:

* Two Of Three Falls Match: Último Dragoncito & Angelito def. Pequeño Olímpico & Full Metal (2-1)

* Two Of Three Falls Match: Hera & Olympia def. Valkyria & Metálica (2-1)

* Two Of Three Falls Match: Pólvora, Difunto & Crixus def. Hombre Bala Jr, Max Star & El Audaz (2-1)

* Two Of Three Falls Match: Divinos Laguneros def. El Felino, Coyote & Felino Jr (2-1)

* Two Of Three Falls Match: Neón def. Rugido (2-1)

* Two Of Three Falls Match: Flip Gordon, Titan & Volador Jr. def. Los Bárbaros 2-1)

