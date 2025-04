CMLL Martes de Arena Mexico Results 4.22.25: La Catalina Faces Reyna Isis, More

CMLL held its latest Martes de Arena Mexico show on Tuesday, and the results are online. You can see the full results of from the Mexico City show below (per Fightful):

* El Vigía & Pendulo def. Troglodita & Shezmu

* Two Of Three Falls Match: La Ola Negra def. Valiente Jr., Oro Jr. & Fury Boy (2-1)

* Match Relámpago: La Catalina def. Reyna Isis

* Two Of Three Falls Match: Virus, Vegas Depredador & El Cobarde def. Magia Blanca, Dulce Gardenia & Capitán Suicida (2-1)

* Two Of Three Falls Match: Atlantis, Explosivo & Volcano def. Bestias del Diablo (2-1)

* Two Of Three Falls Match: El Galeón Fantasma def. Atlantis Jr., Star Jr. & Neón (2-1)

La primera victoria del #MartesDeArenaMéxico es para los científicos: Péndulo y El Vigía. 📺 #MartesDeArenaMéxico en vivo y en exclusiva para miembros del canal ⇒ https://t.co/uC63gGEYE0|| @CMLL_OFICIAL pic.twitter.com/Zi5S7BsYUd — Arena México (@Arena_MX) April 23, 2025

La espectacularidad del tridente técnico no ha sido suficiente ante la tercia ruda conformada por Virus, El Cobarde y Vegas Depredador. 📺 #MartesDeArenaMéxico en vivo y en exclusiva para miembros del canal ⇒ https://t.co/uC63gGEYE0|| @CMLL_OFICIAL pic.twitter.com/GELxlAxk4O — Arena México (@Arena_MX) April 23, 2025