CMLL Martes de Arena Mexico Results 4.23.24: Mistico Teams With Flip Gordon & Atlantis Jr., More

CMLL held their latest Martes de Arena Mexico show on Tuesday, and the full results are online. You can see the full results from the Mexico City show below, courtesy of Fightful:

* Pequeño Olímpico & Mercurio def. Pequeño Magia & Fantasy

* Two Of Three Falls Match: Olympia & La Vaquerita def. La Maligna & Metálica (2-1)

* Two Of Three Falls Match: Los AtrapaSueños (Rey Cometa & Espiritu Negro) & Valiente Jr def. Difunto, Pólvora & Disturbio (2-1)

* Match Relampago: Niebla Roja def. El Valiente

* Two Of Three Falls Match: Místico, Atlantis Jr & Flip Gordon def. Los Infernales (Averno, Mephisto & Euforia) (2-1)

