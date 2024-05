CMLL Martes de Arena Mexico Results 4.30.24: Two Out of Three Falls Main Event, More

CMLL held their latest Martes de Arena Mexico show on Tuesday, and the full results are online. You can see the full results from the Mexico City show below, courtesy of Fightful:

* Angelito, Kaligua & Pequeño Magia def. Pierrothito, Mercurio & Pequeño Olimpico

* Two Out of Three Falls Match: Kemalito, Chamuel & Micro Sagrado def. Tengu & Los Micro Gemelos Diablo (2-1)

* Two Out of Three Falls Match: Persephone, Hera & Olympia def. Tabata, Skadi & Kira (2-1)

* Two Out of Three Falls Match: Neón, Volcano & Esfinge def. Kraneo, Difunto & Zandokan Jr (2-1)

* Match Relampago: Titán def. Villano III Jr.

* Two Out of Three Falls Match: Místico, Máscara Dorada & Atlantis Jr def. Templario & Los Depredadores (2-1)

