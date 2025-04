CMLL Martes de Arena Mexico Results 4.8.25: Two Of Three Falls Main Event, More

CMLL held its latest Martes de Arena Mexico show on Tuesday, and the results are online. You can see the full results of from the Mexico City show below (per Fightful):

* Poseidón & Troyano def. Galáctico Dragón & Samuray Azteca

* Two Of Three Falls Match: Príncipe Drago, Robin & Sangre Imperial def. Astral, El Vigia & Príncipe Daniel (2-1)

* Two Of Three Falls Match: Divinos Laguneros (Bluen Panther Jr. & Dark Panther) def. La Ola Negra (Espanto Jr. & Raider) (2-1)

* Two Of Three Falls Match: India Sioux, Kira & La Catalina def. Olympia, Reyna Isis & Sanely (2-1)

* Two Of Three Falls Match: Ángel de Oro def. Star Jr. (2-1)

* Two Of Three Falls Match: Esfinge, Volador Jr. & Templario def. Averno, Titán & El Valiente (2-1)

