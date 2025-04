CMLL Martes de Arena Mexico Results 4.8.25: Two Of Three Falls Matches, More

CMLL held its latest Martes de Arena Mexico show on Tuesday, and the results are online. You can see the full results of from the Mexico City show below (per Fightful):

* Acero, Aéreo & Fantasy def. Pequeño Olímpico, Pequeño Pólvora & Rostro de Acero

* Kemonito & Duende Blanco def. Kemalito & Chamuel

* Two Of Three Falls Match: La Catalina & Las Chicas Indomables def. Reyna Isis, Sanely & Olympia (2-1)

* Two Of Three Falls Match: Los Felinos def. Los Pantera (2-1)

* Two Of Three Falls Match: Las Bestias del Diablo def. Los Dragones (2-1)

* Two Of Three Falls Match: Titán & Zandokan Jr. def. Templario & Hechicero (2-1)

