CMLL Martes de Arena Mexico Results 4.9.24: Two of Three Falls Matches, More

CMLL held their latest Martes de Arena Mexico show on Tuesday, and the full results are online. You can see the full results from the Mexico City show below, courtesy of Fightful:

* Astro Boy Jr & Rayo Metálico def. Platino Kid & Emperador Jr.

* Two of Three Falls Match: Los Micro Gemelos Diablo def. Micro Dito & Mije (2-0).

* Two of Three Falls Match: Tessa Blanchard, Dark Silueta & Persephone def. Lluvia, Tabata & Skadi (2-1)

* Two of Three Falls Match: Crixus, Vegas & Difunto def. Max Star, Futuro & Brillante Jr (2-1)

* Match Relampago: Titan def. Stuka Jr.

* Two of Three Falls Match: Místico, Esfinge & Neón def. Los Depredadores (Magnus, Rugido & Magia Blanca) (2-1).

Astro Boy Jr. y Rayo Metálico logran la primera victoria de la noche ante Platino Kid y Emperador Jr. 📺 #MartesDeArenaMéxico en vivo y en exclusiva para miembros del canal ⇒ https://t.co/FhWNCGkLfI pic.twitter.com/1DNP6AQAnD — Arena México (@Arena_MX) April 10, 2024

¡Ganadoras! Dark Silueta, Tessa Blanchard y Persephone no perdonan las equivocaciones de sus rivales y triunfan esta noche. 📺 #MartesDeArenaMéxico en vivo y en exclusiva para miembros del canal ⇒ https://t.co/FhWNCGkLfI pic.twitter.com/7XnAQcMFdz — Arena México (@Arena_MX) April 10, 2024