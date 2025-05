CMLL Martes de Arena Mexico Results 5.20.25: Two Of Three Falls Matches, More

CMLL held its latest Martes de Arena Mexico show on Tuesday, and the results are online. You can see the full results of from the Mexico City show below (per Fightful):

* Robin, Grako & Troglodita def. Astral, Pendulo & Retro

* Two Of Three Falls Match: Candela & Las Valientes def. La Magnifica, Lady Metal & Tabata (2-1)

* Two Of Three Falls Match: Felino Jr., Guerrero Maya Jr. & El Cobarde def. Capitán Suicida, Hijo del Pantera & Stigma (2-1)

* Two Of Three Falls Match: Los Gemelos Diablo def. La Fuerza Tapatía (2-1)

* Match Relámpago: El Valiente def. Blue Panther

* Two Of Three Falls Match: Barboza, Hechicero & Niebla Roja def. Los Guerreros Laguneros (2-0)

Robin, Grako y Troglodita se apoderan del primer triunfo de esta noche. 📺 #MartesDeArenaMéxico en vivo y en exclusiva para miembros del canal ⇒ https://t.co/sg47YzohTN|| @CMLL_OFICIAL pic.twitter.com/kazl4GyUD7 — Arena México (@Arena_MX) May 21, 2025

Felino Jr. y El Cobarde imponen condiciones y junto a Guerrero Maya Jr. se llevan el resultado favorable en la tercera batalla. 📺 #MartesDeArenaMéxico en vivo y en exclusiva para miembros del canal ⇒ https://t.co/sg47YzohTN|| @CMLL_OFICIAL pic.twitter.com/kOton7cEYG — Arena México (@Arena_MX) May 21, 2025