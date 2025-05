CMLL Martes de Arena Mexico Results 5.27.25: MLW Openweight Title Match, More

CMLL held its latest Martes de Arena Mexico show on Tuesday, and the results are online. You can see the full results of from the Mexico City show below (per Fightful):

* Pequeño Pierroth & Pequeño Olímpico def. Último Dragoncito & Fantasy

* Two Of Three Falls Match: Valiente Jr., Oro Jr. & Rayo Metálico def. Disturbio, Espanto Jr. & Robin (2-1)

* Two Of Three Falls Match: Kira, India Sioux & Lady Metal def. Sanely, Hera & Olympia (2-1)

* MLW Tag Team Championship Match: Los Depredadores def. Los Divinos Laguneros

* Two Of Three Falls Match: Templario, Star Jr. & Esfinge def. Volador Jr., Euforia & El Valiente (2-1)

* MLW Openweight Championship Match: Último Guerrero def. Hechicero

