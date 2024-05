CMLL Martes de Arena Mexico Results: CozyMax Defend MLW Tag Titles

CMLL held their latest Martes de Arena Mexico event last night Arena Mexico In Mexico City, Distrito Federal, Mexico. You can find results below, via Fightful:

* Minos & Pequeño Violencia def. Angelito & Galaxy

* 2/3 Falls Match: Xelhua, Legendario & Fuego def. Gallero & Los Calavera Jr (Calavera Jr I & Calavera Jr II) (2-1)

Match Relampago: Sanely def. Olympia

* 2/3 Falls Match: Rey Bucanero & Los Felinos (Felino & Felino Jr) def. Los Divinos Laguneros (Blue Panther Jr, Dark Panther & Hijo de Blue Panther) (2-1)

* MLW Tag Team Championship Match: Cozy Max (Satoshi Kojima & Okumura) (c) def. Los Depredadores (Magia Blanca & Rugido)

* 2/3 Falls Match: Flip Gordon, Atlantis & Atlantis Jr def. Los Bárbaros (Bárbaro Cavernario, Dragón Rojo Jr & El Terrible) (2-1)

¡Así se vivió la primera batalla del #MartesDeArenaMéxico! La experiencia de Pequeño Violencia y la rudeza de Minos triunfaron por encima de Angelito y Galaxy. 📺 #MartesDeArenaMéxico en vivo y en exclusiva para miembros del canal ⇒ https://t.co/FhWNCGkLfI pic.twitter.com/3rcW50only — Arena México (@Arena_MX) May 29, 2024

En la segunda batalla de la noche, Xelhua aprovechó la espectacularidad mostrada por Fuego y Legendario para poner punto final a una espectacular contienda. 📺 #MartesDeArenaMéxico en vivo y en exclusiva para miembros del canal ⇒ https://t.co/FhWNCGkLfI pic.twitter.com/RR5Liu6age — Arena México (@Arena_MX) May 29, 2024

¡Sanely atrapa a Olympia con una variante de La Soberana para llevarse el triunfo de manera clara y contundente en el #MatchRelámpago! 📺 #MartesDeArenaMéxico en vivo y en exclusiva para miembros del canal ⇒ https://t.co/FhWNCGkLfI pic.twitter.com/IjFofdkPqx — Arena México (@Arena_MX) May 29, 2024

¡Sanely atrapa a Olympia con una variante de La Soberana para llevarse el triunfo de manera clara y contundente en el #MatchRelámpago! 📺 #MartesDeArenaMéxico en vivo y en exclusiva para miembros del canal ⇒ https://t.co/FhWNCGkLfI pic.twitter.com/IjFofdkPqx — Arena México (@Arena_MX) May 29, 2024