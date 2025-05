CMLL Martes de Arena Mexico Results 5.6.25: Atlantis Jr. Battles Zandokan Jr, More

CMLL held its latest Martes de Arena Mexico show on Tuesday, and the results are online. You can see the full results of from the Mexico City show below (per Fightful):

* Eléctrico, Alexius & Obek def. Grako, Carnifice & Troglodita

* Match Relámpago: La Jarochita def. Alejandra Quintanilla

* Paul London, Ikuro Kwon & Donovan Dijak def. Los Dragones

* Match Relámpago: Templario def. KUSHIDA

* Matthew Justice & CozyMax def. Último Guerrero & Los Depredadores

* Two Of Three Falls Match: Atlantis Jr. def. Zandokan Jr. (2-1)

